Zuwanderung: So viele Deutsche in Österreich wie noch nie

Auch wenn Satiriker Jan Böhmermann gerne ein anderes Bild vermittelt, scheint Österreich in Deutschland durchaus beliebt zu sein. Etwa 900.000 deutsche Staatsbürger hatten 2018 ihren Wohnistz in einem anderen EU-Land, zirka 187.000 von ihnen in Österreich. Das verkündete das Statistische Bundesamt Deutschlands anlässlich des "Europatages" am 9. Mai.

Damit sind die Deutschen die mit Abstand größte Migrantengruppe in Österreich. Dahinter folgen laut Österreichischem Integrationsfonds die Serben mit 120.000 Einwanderern, die Türken mit etwa 117.000 und die Rumänen mit etwa 102.000. Auf Rang neun der Statistik befindet sich die größte Bevölkerungsgruppe aus dem arabischen Raum, die Syrer mit 48.000 Migranten.