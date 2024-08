RTL-Doku über Identitäre: Jetzt ermittelt der Staatsschutz

"Es waren keine sechs Millionen Juden. Es waren ja höchstens 175.000 vergaste Juden. Ich find's geil, dass es stattgefunden hat, das muss ich ehrlich sagen. Die Juden haben ja schon damals Kinder misshandelt und so einen Scheiß." Das sagt eine Frau auf einer "Identitären"-Feier in Wien.

Dokumentiert haben Sätze wie diese oder "Deutschland braucht ein Srebrenica 2.0" (Anm. Völkermord im Bosnienkrieg 1995 mit 8.000 toten Muslimen) Journalisten von RTL in monatelanger Undercover-Recherche.