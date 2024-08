TV-Dokumentation über "Identitäre Bewegung" schockiert

„Identitären“-Party in Wien, knapp vor einer Demonstration der rechtsextremen Organisation. Eine junge Frau – zu diesem Zeitpunkt Mitglied der „Identitären Bewegung“ und der AfD – sagt zu den Undercover-Reporterinnen des Senders RTL: „Es waren keine sechs Millionen Juden. Es waren ja höchstens 175.000 vergaste Juden. Der Holocaust hat anders stattgefunden. Aber ich muss auch sagen, ich find’s geil, dass es stattgefunden hat.“

"Srebrenica 2.0"

Darüber hinaus forderte sie in einem anderen Gespräch ein „Srebrenica 2.0 für Deutschland“ – einen Massenmord an Muslimen. „8.888 Opfer angeblich. Geil wäre es, wenn es so viele wären“, sagt ein anderer Party-Teilnehmer zu den Reporterinnen. Das sind wohl die schockierendsten Zitate, die die Doku, ausgestrahlt beim RTL-Magazin „Extra“, zutage bringt.

Vier Monate lang hatten sich die beiden Reporterinnen in die Identitäre Bewegung eingeschleust, suchten unter anderem nach Verbindungen zwischen den Extremisten und der AfD. Neben der jungen Frau lernten sie einen weiteren Mann kennen, der sich ihnen gegenüber als AfD-Mitglied zu erkennen gab. Bei der Demonstration in Wien sichteten sie Teilnehmer mit T-Shirts der „Jungen Alternative“.