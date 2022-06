Doris Bures: "Ich würde Kern sagen, dass Rendi-Wagner die Bessere ist“

... über Pamela Rendi-Wagner:

"Ich gehe davon aus, dass sie die SPÖ-Spitzenkandidatin der nächsten Wahl sein wird. Und ich halte es für richtig, weil sie eine Oppositionspolitikerin mit Anstand, Konzepten und Ideen ist."

... über Christian Kerns mögliche Rückkehr in die SPÖ:

"Ich kann nichts ausschließen, weil ich nicht weiß, wie seine Lebensplanung aussieht. Ich würde ihm, wenn er um Rat fragt, sagen, dass Rendi-Wagner die Bessere ist."

... über die Anti-Teuerungsmaßnahmen der Regierung:

"Das ist jetzt keine destruktive Oppositionspolitik gegen die Regierung, sondern ein Appell: Die Förderungen für Windkraft sind kein Anti-Teuerungspaket, sondern eine Mogelpackung. Es kommt nicht 1 Euro bei den Familien an, die es wirklich dringend brauchen. Wir müssen Armut bekämpfen, das ist in meiner DNA. Denn es ist ein Armutszeugnis, wenn so viele Menschen in einem so reichen Land wie Österreich unter der Armutsschwelle leben müssen. Und jetzt ist der Mittelstand betroffen und kommt kaum über die Runden."