"Ich weiß jetzt nicht, warum Sie lachen": Gründe für das SPÖ-Desaster

"Ich weiß jetzt eigentlich nicht genau, warum Sie lachen? Das war Ihre erste Wahl als Bundesparteivorsitzende. Vielleicht hätten Sie einfach Ihren Rücktritt erklären sollen."

So reagierte Armin Wolf am Sonntag spätabends im Interview mit der SPÖ-Vorsitzenden. Diese hatte bei einer seiner Fragen, zu einem eher unpassenden Zeitpunkt breit in die Kamera gelächelt.

***

So unergründlich wie das Lächeln Pamela Rendi-Wagners so rätselhaft waren die Gründe, warum die SPÖ vom Bersten der türkis-blauen Koalition so gar nichts profitieren konnte. Am meisten rätselte darüber die SPÖ selbst. "Schwer nachzuvollziehen" nannte etwa die SPÖ-Kärnten das Wahlergebnis.

Doch die Gründe liegen klar auf der Hand.

Fehler in Schluss-Phase

Bis zur Regierungskrise haben alle Umfragen der SPÖ ein Anwachsen um drei bis vier Prozentpunkte (von 24 auf 27 bis 28 Prozent) vorhergesagt. Die SPÖ war der ÖVP bis vor zwei Wochen so nahe gerückt, dass bei den Türkisen Nervosität ausbrach, und der Kanzler persönlich in die Wahlkampf-Arena stieg. Die ÖVP lag zu diesem Zeitpunkt bei 30 bis 31 Prozent, also wäre sogar ein Gleichstand für die SPÖ drinnen gewesen.