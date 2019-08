Ibiza-Video: Angeblicher Detektiv Julian H. prozessiert gegen "Zeit" in Berlin

Am Donnerstag findet in Berlin eine Gerichtsverhandlung im Zusammenhang mit dem Ibiza-Video statt. Der Detektiv Julian H., der als Begleiter der vermeintlichen russischen Lockvogels eine Schlüsselrolle gespielt haben soll, hat die deutsche Wochenzeitung "Die Zeit" verklagt. Er bestreitet Details, die über ihn berichtet wurden, und will nun in einem Prozess eine einstweilige Verfügung erwirken.

In einem Bericht der "Zeit" wurde H. als FBI-Detektiv bezeichnet. Außerdem wurde ihm unterstellt, wegen Suchtgiftdelikten mit der Justiz in Berührung gekommen zu sein. Das berichtete "Der Standard" am Dienstag. Demnach bestreitet allerdings H.s Verteidiger, der prominente deutsche Medienanwalt und Strafverteidiger Johannes "Jony" Eisenberg, dass sein Mandant jemals für das FBI tätig war. Auch die Suchtgift-Vorwürfe verneinte er. Eisenberg ist als sehr streitbarer Prozessanwalt bekannt und ist seit Jahrzehnten Haus- und Hofanwalt der deutschen Tagenszeitung taz. Eisenberg hat bereits Ende Mai gegen eine österreichische Internetplattform, die ausschweifend über angebliche Hintergründe des Ibiza-Videos berichtet hat, gerichtliche Verfügungen erwirkt.

Die "Zeit" beharrt jedoch auf den Anschuldigungen gegen den 38-jährigen Detektiv. Der Hamburger Rechtsanwalt Jörg Nabert, der die Zeitung vertritt, sagte zur APA, er habe inzwischen viel neues Material, das er der Vorsitzenden Richterin Katharina Saar in dem Verfahren vor Gericht vorlegen werde.