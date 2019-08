Ibiza-Skandal: Haselsteiners Westbahn bringt Anzeige ein

Im berühmt-berüchtigten Ibiza-Video sagte Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache ja unter anderem, Bauunternehmer und Neos-Finanzier Hans Peter Haselsteiner werde keinen Auftrag mehr bekommen, wenn er denn in Regierungsverantwortung kommt. Das war 2017. 2018 war die FPÖ tatsächlich in Regierungsverantwortung und das Verkehrsministerium in blauer Hand - von Norbert Hofer.