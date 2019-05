Ibiza: Es war nicht nur dieser eine Abend

Er habe die vermeintliche Oligarchin nur einmal in Ibiza getroffen, es sei eine „b’soffene G’schicht“ gewesen, danach sei nichts weiter passiert.

So hat, kurz gefasst, der gefallene Vizekanzler Heinz-Christian Strache jenes folgenreiche Treffen im Juli 2017 in Ibiza beschrieben, das ihn das Vizekanzleramt gekostet und Neuwahlen ausgelöst hat.

Wie der Spiegel und die Süddeutsche Zeitung nun berichten, stimmt diese Darstellung so nicht ganz.

Laut Tonaufnahmen, die beiden Medien vorliegen, hat sich Gudenus auch nach dem Ibiza-Aufenthalt mit einem Mann getroffen, der als Vertrauter der vermeintlichen Russin auftrat.

Und diese Tonaufnahmen werden Österreichs Justiz besonders interessieren. Der Grund: Der Mann – ebenfalls ein Lockvogel – erklärte Gudenus, dass die angebliche Investorin mit dem Treffen in Ibiza nicht zufrieden war. Es fällt das Wort „angepisst“.

Was dann passiert, könnte für Gudenus zu einem größerem Problem werden. Denn der männliche Lockvogel fordert von Gudenus eine „Geste des guten Willens“, damit die vermeintliche Russin ihm und der FPÖ weiterhin gewogen bleibt. Man will sichergehen, dass „hinsichtlich dieser Strabag-Geschichte“ alles so bleibt wie auf Ibiza abgesprochen.

Dazu muss man wissen: Bei dem Treffen auf Ibiza haben Strache und Gudenus der vermeintlichen Russin in Aussicht gestellt, dass sie – einmal in Regierungsfunktionen – dem Baukonzern von Hans-Peter Haselsteiner, der Strabag, alle Aufträge entziehen und diese der Russin zuschanzen würden.

Der Lockvogel fordert von Gudenus aus diesem Grund, dass der Freiheitliche seine Bereitschaft zur Zusammenarbeit untermauert – und zwar mit einer vergleichsweise kleinen Geste, nämlich mit dem Aussenden einer Pressemeldung, OTS genannt.