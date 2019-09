Ibiza-Affäre: SMS des Ermittlers soll an Strache gegangen sein

Anlass für den Abzug eines Ermittlers aus der Soko Ibiza am gestrigen Freitag soll eine SMS an Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache gewesen sein. Das berichtete das Ö1-Morgenjournal am Samstag. Es habe sich demnach um eine aufmunternde Kurznachricht an Strache gehandelt, kurz nachdem dieser aufgrund des Ibiza-Videos zurückgetreten war. Das Innenministerium bestätigte das gegenüber der APA nicht.

Am Freitag war bekanntgeworden, dass das Innenministerium einen Ermittler aus der Soko Ibiza abgezogen hatte, weil dieser eine SMS an eine Person, die Gegenstand der Ermittlungen war, geschickt haben soll. An wen die SMS geschickt wurde, war aber noch nicht bekannt.