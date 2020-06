Hypo: Von "toten Kühen" und "Dreckshaufen"

Herbert Kickl von der FPÖ ist empört über die parlamentarische Debattenkultur - und schlägt in dieselbe Kerbe wie sein blauer Vorredner Strache: Die Bayern sollten zur Verantwortung gezogen werden. Und Kickl bemüht Sokrates: In vielen Stunden, in denen Berater teuer bezahlt wurden, um die Regierung bei der Hypo zu unterstützen, sei nur herausgekommen: "Ich weiß, dass ich nichts weiß!" Das könne nur ein Witz sein, so Kickl.

Der große Schaden sei entstanden, als Jörg Haider schon ein ganzes Jahr tot war, meint Kickl. "Ist er ihnen da erschienen?", fragt er in Richtung des ehemaligen Staatssekretärs Lopatka. "In welche Hände ist das Geld gewandert?", will er wissen und fordert gleichzeitig erneut einen U-Ausschuss. Das neue geflügelte Wort der FPÖ fällt ebenso: Es sei eine Verstaatlichung völlig ohne Not gewesen - und ein Feiertag für Bayern.

Eingangs hielt Kickl noch die Diskussionskultur für erwähnenswert - am Ende seines Beitrags erhält er allerdings den ersten Ordnungsruf des Tages: NR-Präsident Kopf ruft Kickl zur Orndnung, da dieser bei der Rede Kain Jan Krainers gerufen habe: "Sie sind ja nicht ganz bei Sinnen!"