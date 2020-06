Suche nach "Nadeln" in Hypo-Heuhaufen

Man ahnt, da kommen Abertausende Dokumente und gigantische Aktenberge auf die Abgeordneten zu. Käme nicht das Allermeiste in elektronischer Form, „wären wir mit so viel Papier zugemüllt, dass wir gar nichts mehr bewirken könnten“, sagt Kogler.

So aber wird emsig am Computer gewerkt, nach zentralen Stichworten gesucht und ein virtueller Aktenstoß nach dem anderen abgearbeitet. „Man muss eben wissen, wonach man sucht. Sonst hätten wir keine Chance“, sagt Rainer Hable, Fraktionsvorsitzender der Neos im Hypo-U-Ausschuss. Hable und Kogler glauben, dass das Material vom Umfang her alle bisherigen U-Ausschüsse in den Schatten stellen wird.

Ausländische Stellen und die Hypo-Bank selbst sind allerdings nicht zur Aktenlieferung verpflichtet. Ein Untersuchungs-Ausschuss dient generell dazu, Fehler in der Verwaltung aufzuspüren und politische Verantwortung festzustellen. Daher sind Ministerien zur Aktenlieferung verpflichtet.

Das Ziel der Hypo-Untersuchung – die politische Verantwortung für das Milliarden-Debakel zu klären – tragen auch die Regierungsparteien SPÖ und ÖVP mit, die aufgrund der Kärntner Landeshaftungen seit jeher einen FPÖ-Skandal sehen. Kogler geht dieser parteipolitische Ansatz nicht weit genug. Er will die Strukturen im Land verbessern, die Zivilcourage auf den unteren Ebenen fern der Machtzentren stärken, damit sich ein Fall Hypo nicht wiederholen kann.