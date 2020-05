Info-Picken im Hypo-Hühnerstall

Hühner passen da ganz gut ins Bild, weil die Abgeordneten seit Tagen wie nach kleinen Körnchen picken müssen, um an essenzielle Informationen zu kommen. Wie etwa, warum ein brisanter Aktenvermerk nicht eingehend verfolgt worden ist. Es geht um den Geflügelbetrieb „ Puris“, der letztlich im Besitz der Hypo gelandet ist – und Millionenschaden verursacht hat. Außergewöhnlich ist die Causa, weil Deloitte-Wirtschaftsprüfer 2007 einen Verdacht auf „Kickbacks“ hatten. Deshalb war am Donnerstag Ex-Deloitte-Mann Erich Kandler im Ausschuss. Er hatte von Kollegen erfahren, dass von „ Puris“ Zahlungen in Höhe von mehreren hunderttausend Euro an das Umfeld von Ex-Hypo-Vorstand und -Aufsichtsrat Wolfgang Kulterer geflossen sein dürften – über eine Firma namens WBG, getarnt als Honorar für Beratungen. Kandler leitete die heikle Info an Nationalbank-Manager Helmut Ettl weiter („ein einmaliger Vorgang“). Angezeigt wurde der Fall aber nicht. Kulterer habe die Vorhalte ausräumen können, berichtete Kandler.