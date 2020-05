Haider und Martinz schützten Kulterer

Er wisse jedoch, dass alle politischen Kräfte im Land bis zum Auffliegen der Swap-Verluste (2006) der Ansicht gewesen seien, dass die Hypo eine gute Sache sei (alle Parteien stimmten 2004 der Ausweitung der Haftungen zu). Durch Spekulationsgeschäfte entstand bekanntlich ein Minus von rund 330 Millionen Euro, Hypo-Chef Wolfgang Kulterer musste den Vorstand verlassen, wurde aber in den Aufsichtsrat gehievt. Warum? „Es war politisch mehrheitlich gewünscht, dass Dr. Kulterer – um Kontinuität sicherzustellen – in den Aufsichtsrat wechselt. Der Grüne Werner Kogler will wissen, wer das gewollt hat. Strutz: Haider und Kärntens VP-Chef Josef Martinz hätten das „so kommuniziert“.

VP-Fraktionsführerin Gabriele Tamandl konfrontiert den Ex-FPÖ-Politiker damit, dass die Haftungen die Finanzkraft des Landes bei Weitem überstiegen haben.

Strutz sagt, man habe Kulterer „schon gefragt, ob die Expansion am Balkan nicht zu einem Problem werden könnte“. Dieser habe aber stets erklärt, wenn man den Börsegang schaffe, „würde die Bank saniert – und die Haftungen nicht schlagend werden“.

Mit derlei Beschwichtigungen hat sich die Kärntner Politik beruhigen lassen.