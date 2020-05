Hypo-Richter: Bedenken wegen Kulterer-Klage

Am Dienstag startete am Wiener Handelsgericht der von der Kärntner Bank angestrengte Zivilprozess rund um den Verkauf von Vorzugsaktien der Hypo Leasing an Investoren im Jahr 2004. Diese hätten, so die Kläger, durch überhöhte Renditen die Bank geschädigt. Die Hypo klagt neben Kulterer auch die Ex-Vorstände Josef Kircher und Günter Striedinger, einen Anwalt, einen Steuerberater sowie sieben Stiftungen. Die Hypo fordert 48 Millionen Euro zurück.

Dass es dazu kommt, scheint aber fraglich. Richter Oliver Götsch ortet „wegen der Schlüssigkeit des Klagsbegehrens Bedenken“. So sei fraglich, ob die hinsichtlich der wegen des Deals in der Bilanz notwendig gewordene Wertberichtigung ausreiche, um von einem Schaden auszugehen. Ein Beobachter schätzt die Chancen, dass der Prozess eingestellt wird, auf 50:50. Die Hypo-Anwälte haben nun bis zum nächsten Prozesstermin Anfang Juli Zeit, weitere Gründe für die Klage einzubringen. Gelingt dies nicht, wäre Kulterer erneut ein Etappensieg gelungen.