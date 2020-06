Kanzler schließt Zwangsbeitrag für Kärnten aus

Finanzminister Michael Spindelegger bastelt gerade an einem Sondergesetz. Damit soll die Abwicklung der Reste der Hypo Alpe-Adria auf Schiene gebracht werden. Außerdem will Spindelegger über eine Beteiligung von Nachrang-Gläubigern 900 Millionen Euro hereinholen. Kärnten will er zu einem Beitrag von 500 Millionen verpflichten, indem der Bund dem Bundesland über Jahre per Gesetz die Steueranteile kürzt.

Letzteres wäre ein Präzedenzfall, wenn der Bund einem Bundesland ohne vorherige Verhandlungen per Gesetzeszwang Geld streicht.

Die Frage, ob der schwarze Finanzminister eine solche Vorgangsweise etwa gegenüber Niederösterreich auch nur andenken würde, braucht man nicht einmal rhetorisch zu stellen: die Reaktion Erwin Prölls kann sich jeder ausmalen.