Hypo Kärnten: Wie die Bayern tricksten

Die Hypo-Vertreter hätten sich seit damals im "täglichen Kleinkrieg mit der BayernLB" um Refinanzierungen aufgerieben. "Der politische Prozess des Rückzugs aus der Hypo war offenbar vorbereitet und eingeleitet. Ein realistischer Versuch, die Bank und ihre Führung zu unterstützen, hat in dieser Phase nicht mehr stattgefunden. Damit begann die Negativspirale", resümiert Berlin in der Anlage zur Zeugenaussage am 15. Februar 2012.

Dass die Bayern ihre "Desinvestitionsentscheidung vom 29. November 2008" in Österreich niemandem mitgeteilt haben, könnte einen besonderen Grund haben. Denn weniger als einen Monat später, am 23. Dezember 2008, konnte sich der Hypo-Vorstand aus dem staatlichen Banken-Hilfspaket 900 Millionen Euro sichern.

Hätte der Vorstand damals gewusst, dass die bayerischen Mehrheitseigentümer "die existenzgründende Osteuropastrategie der Hypo auf Sicht nicht mittragen, wäre die Staatshilfe nicht zustande gekommen", stellt Berlin fest. Der Hypo-Vorstand sei ganz offensichtlich missbraucht worden. Der Ex-Hypo-Chef sieht retrospektiv auch die mangelnde Bereitschaft des BayernLB-Vorstands, an den Verhandlungen um das Staatsgeld teilzunehmen – "die Herren waren angeblich schon auf Weihnachtsurlaub" – in einem anderem Licht.