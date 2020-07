Hypo-Kärnten: Österreich klagt EU-Kommission

Der Ausgang dieses Verfahrens kann brisante Konsequenzen haben. Die Notverstaatlichung der Hypo Alpe Adria kommt auch vor den Europäischen Gerichtshof ( EuGH). Die EU-Kommission entschied am 25. Juli 2012, dass eine Haftung der Republik Österreich für Kredite der Bayerischen Landesbank an die Hypo über 2,638 Milliarden Euro eine staatliche Beihilfe darstellt. Österreich brachte am Mittwoch dagegen beim Höchstgericht eine Nichtigkeitsklage ein.