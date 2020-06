Auch Kärnten macht sich für U-Ausschuss stark

Das Begehren ist zwar nicht so eindeutig wie jenes der Steiermark. Aber immerhin haben sich in Kärnten SPÖ, ÖVP und Grüne dazu durchgerungen, in der leidigen Hypo-Affäre ebenfalls einen Untersuchungsausschuss zu verlangen.

"Die Kärntner Landesregierung wird aufgefordert, mit dem Ersuchen an die Bundesregierung heranzutreten, sich zur Feststellung politischer Verantwortlichkeiten rund um die Hypo Alpe Adria International AG nach Errichtung der Abwicklungsgesellschaft und Schaffung einer neuen Verfahrensordnung für Untersuchungsausschüsse, für die Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses auszusprechen", heißt es in dem gemeinsamen Dringlichkeitsantrag.

Auch die Opposition hatte über Initiative der FPÖ einen gemeinsamen Dringlichkeitsantrag für einen U-Ausschuss auf Bundesebene eingebracht. Allerdings mit dem gravierenden Unterschied, dass die politische Verantwortung erst ab dem Zeitpunkt der Notverstaatlichung der Bank am 14. Dezember 2009 untersucht werden solle. "Da liegt der Verdacht nahe, dass etwas vertuscht werden soll", sagte ÖVP-Klubobmann Ferdinand Hueter zum KURIER. Denn schließlich sei es der vom damaligen Landeshauptmann Jörg Haider ( FPÖ, BZÖ) betriebene Verkauf der Hypo an die Bayern Landesbank am 22. Mai 2007 gewesen, der die Bank beinahe in die Pleite geführt hätte.