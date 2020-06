Hypo: Auftakt für den Mega-U-Ausschuss

Untersucht werden in den kommenden Monaten die Vorkommnisse in der bzw. rund um die Hypo Alpe-Adria zwischen 2000 und 2014. Es wird also am Beginn um die Kärntner Haftungen und die Mega-Expansion auf dem Balkan gehen. Danach wird die Verstaatlichung – die BayernLB drängten Österreich, die Bank zu übernehmen – unter die Lupe genommen. Am Ende wird der Fokus auf die Zeit danach gelegt. Da geht es um die Frage, warum eine Lösung so lange hinausgezögert wurde.

18 Mandatare von sechs Fraktionen werden versuchen herauszufiltern, wer für das Milliarden-Debakel verantwortlich ist – und warum die Kontrollsysteme versagt haben. SPÖ und ÖVP sind mit je fünf Mandataren im Ausschuss vertreten, die FPÖ mit vier, die Grünen mit zwei, Neos und Team Stronach mit je einem Abgeordneten. Den Vorsitz übernimmt Nationalratspräsidentin Doris Bures.