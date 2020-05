Hundstorfer will neues Mietrecht

Allerdings hat auch Wien ein Problem wegen des großen Zuzugs. Jährlich ziehen bis zu 20.000 Personen netto nach Wien (die Abwanderer bereits abgezogen). Um den Bedarf aufzufangen, müssten mindestens 8000 Wohnungen im Jahr gebaut werden. In ganz Österreich gibt es einen jährlichen Bedarf von 45.000 bis 50.000 zusätzlichen Wohnungen, errichtet werden um etwa 10.000 zu wenig. Der Wohnbau ist Ländersache, aber die Zweckbindung der Wohnbauförderung wurde von Finanzminister Grasser aufgehoben. Die Länder können mit den 1,78 Milliarden, die ihnen der Bund jährlich an „Bedarfszuweisungen“ gibt (Wohnbauförderungsbeiträge plus Steueranteile), machen, was sie wollen. Aus diesem Grund gibt es gewichtige Stimmen, die fordern, die Zweckbindung der Wohnbauförderung wieder einzuführen: Die Wirtschaftskammer, die Arbeiterkammer, SPÖ-Wohnbausprecherin Ruth Becher und die SPÖ-Niederösterreich. Wie Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner hält auch Hundstorfer die Wiedereinführung der Zweckbindung für sinnvoll. Zum 20-Prozent-Ergebnis der Grazer KPÖ-Wohnbaustadträtin Elke Kahr meint Hundstorfer: „Es wurde nicht die KPÖ gewählt, sondern eine Person, die bei der Mieterbetreuung gute Arbeit gemacht hat.“