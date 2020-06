Hundstorfer: "Garantiere Teuerungsausgleich für kleine Pensionen"

In der ORF-Pressestunde von Sonntag verteidigte Hundstorfer das Sparpaket der Regierung und schloss aus, dass es nicht ausreichen und schon demnächst ein weiteres nötig sein könnte. Man habe jetzt "einen ordentlichen Schritt" gemacht. Und dennoch: Das Thema vermögensbezogene Steuern sei noch nicht gegessen. Die von der SPÖ geforderte, von der ÖVP aber jetzt verhinderte Erbschafts- und Schenkungssteuer wird zum Wahlkampfthema für die nächste Nationalratswahl werden, kündigte Hundstorfer an. "Wir bleiben auf dieser Agenda drauf", so der Sozialminister.