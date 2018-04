Hugo Portisch wird Ehrenbürger von Wien

Den Titel „ Ehrenbürger von Wien“, die höchste Auszeichnung der Stadt, wird nur sehr selektiv verliehen. Zehn Mal wurde die Ehrenbürgerschaft seit 2001 an Persönlichkeiten aus den Bereichen Kunst, Kultur, Wissenschaft und Politik vergeben. In der Liste finden sich Namen von Nobelpreisträgern, wie Eric Kandel und Martin Karplus, beide sind in Wien geboren und wurden vom Nazi-Regime zur Flucht in die USA gezwungen. 2017 wurden Ex-Bundeskanzler Franz Vranitzky und Alt-Bundespräsident Heinz Fischer Ehrenbürger von Wien.

Auch Hugo Portisch hätte Politiker werden können. Wegen seiner Popularität und Reputation bot ihm Vranitzky an, als Kandidat der SPÖ und ÖVP für das Amt des Staatsoberhauptes anzutreten. Er hätte sicher gewonnen, doch in die Hofburg zog es ihn nicht, weil er unabhängig und frei bleiben wollte. In seinen Erinnerungen „Aufregend war es immer“ (2015) sagt er augenzwinkernd, warum er die Kandidatur ablehnte: er wolle lieber Journalist bleiben, da könne er sich aussuchen, neben wem er beim Abendessen sitzt.