Regierung beschließt: HPV-Impfung bleibt länger kostenlos

Apropos Kosten: Für die Verlängerung der Aktion nehme die Regierung 3,5 Millionen Euro in die Hand, so die Staatssekretärin.

Wobei das Gratis-Angebot allein bis dato nicht ausgereicht hat, um die Impfbereitschaft in ausreichendem Maß zu heben. Deshalb will man auch die bestehenden Werbekampagnen anpassen. Laut Königsberger-Ludwig wolle man sich verstärkt mit Jugendorganisationen kurzschließen, um die Zielgruppe gezielter ansprechen zu können. Eine Rolle spielen dabei auch niederschwellige Angebote, die die Jugendlichen in ihrem Alltag abholen. So haben sich zuletzt bei einer Aktion auf dem Wiener Donauinselfest 400 Personen vor Ort impfen lassen.