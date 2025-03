HPV-Awareness: 7 Fragen und Antworten zur Impfung

Anlässlich des internationalen HPV-Awareness Tags am 4. März will man auch hierzulande auf die Wichtigkeit der Impfung aufmerksam machen. Neben einem Awareness-Kunstobjekt, das am Nachmittag des 4. März am Wiener Stephansplatz präsentiert wird, werden wichtige Experten über die Risiken von HPV informieren. Der Aufklärungsverein zu STDs (sexuell übertragbare Krankheiten) organisiert darüber hinaus gemeinsam mit der Stadt Wien und dem Museum für angewandte Kunst Wien eine Impfaktionen in Wien, um Personen unter 30 einen leichteren Zugang zur HPV-Impfung zu verschaffen: Diese findet von 10-16 Uhr im MAK (Stubenring 5, 1010 Wien) statt. Mitzunehmen sind Lichtbildausweis, und falls vorhanden e-Card und Impfpass!

Mehr dazu: hpv-tag.at