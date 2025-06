HPV: "Mit zwei Nadelstichen Krebs verhindern"

KURIER: Herr Prof. Kirnbauer, Sie haben gemeinsam mit Prof. Elmar Joura den CCC Lifetime Achievement Award für Ihre Leistungen in der Entwicklung und Verbreitung der HPV-Impfung erhalten. Was bedeutet Ihnen dieser Preis?

Verdienterweise, meine ich. Wie sind Sie ursprünglich zur Forschung an Papillomviren gekommen?

Mein erster Laborchef an der Dermatologie der damaligen Medizinischen Fakultät der Universität Wien hatte persönliche Verbindungen zu Forschern an den National Institutes of Health in den USA. Ich habe mich dort um einen Forschungsplatz beworben und habe ein Schrödinger Stipendium beim Österreichischen Wissenschaftsfonds für die Finanzierung dieses Aufenthalts erhalten. Das war sozusagen der Beginn.

Was hat Sie motiviert, an einem Impfstoff zu arbeiten, an den sich zuvor noch niemand gewagt hat und was waren die größten Herausforderungen?

Das primäre Ziel meines Forschungsprojekts war, einen Rezeptor an der Oberfläche der Zelle zu finden, an den die HP-Viren andocken, um diese zu infizieren. Gereizt haben mich dabei gleich mehrere Herausforderungen, die wiederum mit bestimmten Eigenschaften der Papillomviren zusammenhängen. Eine der größten in der Papillomvirusforschung ist wohl jene, dass man Humane Papillomviren auch bis heute nicht effizient in einer Zellkultur züchten kann. (Anm.: Eine Zellkultur ist ein Modellsystem für tierische Zellen, bei dem Stoffwechsel, Zellteilung und viele weitere zelluläre Prozesse beobachtet und verändert werden können.) Dazu kommt zweitens, dass man in der Regel keine Versuchstiere mit HPV infizieren kann. Somit waren gleich zwei gängige Versuchsmodelle ausgeschlossen.

Wie ging es weiter?

Ich versuchte, mit molekularbiologischen Methoden leere Virushüllen in einer Zellkultur zu generieren, um diese als "Köder" für die Suche nach einem Rezeptor zu einzusetzen. Das hatten schon früher andere Forscher erfolglos versucht. Es ist mir dann gelungen, eine Mutation in der Genomsequenz des Hüllproteins des wichtigsten Typs HPV16 zu identifizieren, die bislang verhindert hatte, dass dieses Protein leere Virushüllen bilden kann. Denn nur die komplette Hülle ist in der Lage, schützende Antikörper nach einer Impfung zu induzieren. Das war der entscheidende und lange gesuchte Schritt, um den Impfstoff gegen HPV16, und andere medizinisch relevante HPV-Typen, herzustellen, der aus leeren Virushüllen besteht.

Warum ist der Typ HPV16 so wichtig?

HPV 16 ist für 50 Prozent aller Karzinome des Gebärmutterhalses verantwortlich, und darüber hinaus auch noch für weitere Karzinome der Vulva, Vagina, des Anus, Penis und des Mund-Rachenraumes. Danach war es ein Leichtes, Virushüllen für viele andere HPV-Typen herzustellen.