HPV-Schutz: Nur 44 Prozent der 14-Jährigen Buben geimpft

"Weltweit waren im Jahr 2020 rund 350.000 Todesfälle auf Gebärmutterhalskrebs (Zervixkarzinome; Anm.) zurückzuführen", schrieben jetzt Maarten Postma, Experte für Pharmaökonomie an der Universität Groningen, und zwei Co-Autorinnen in einem neuen Bericht des niederländischen Beratungsunternehmens ASC Academics mit Finanzierung des US-Pharmakonzerns Merck, Sharp und Dohme (MSD) zur Bestimmung des Werts von Präventivmaßnahmen rund um HPV.

WHO-Impfziele

Der Report bezieht sich auf die finanziellen Belastungen und die Möglichkeiten zu Einsparungen durch verbesserten HPV-Impfschutz in 13 Ländern: Österreich, Brasilien, China, Frankreich, Deutschland, Mexiko, Polen, Rumänien, Saudi-Arabien, Südafrika, Südkorea, die Niederlande und Philippinen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat beispielsweise zum Gebärmutterhalskrebs folgende Ziele für 2030 gesetzt, so die Autoren: "90 Prozent aller Mädchen sollten bis zum Alter von 15 Jahren gegen HPV geimpft sein, 70 Prozent der Frauen bis zum Alter von 45 in die Zervixkarzinom-Früherkennung (Abstrichuntersuchung etc.; Anm.) kommen, 90 Prozent der Frauen mit Krebs-Vorstufen oder Karzinomen eine Behandlung erhalten."