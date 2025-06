"Navi für das Gesundheitssystem": Was kann die Hotline 1450?

Kaum wo sonst treten die Auswüchse des heimischen Föderalismus derart augenscheinlich zutage wie im Gesundheitswesen. Das beginnt schon bei der intensiv beworbenen Hotline 1450, die künftig zum zentralen Eingangsportal ins Gesundheitswesen werden soll. Mittels kostenloser Beratung rund um die Uhr sollen Menschen mit gesundheitlichen Beschwerden dorthin gelotst werden, wo sie am besten versorgt werden können.

Aktuell lassen sich kurioserweise je nach Bundesland völlig unterschiedliche Services über die Hotline in Anspruch nehmen: In Wien etwa kann man via 1450 bereits Termine für Primärversorgungseinheiten buchen. Die Kollegen in den steirischen Callcentern dürfen hingegen Patienten Ambulanzen zuweisen.

Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) will 1450, wie berichtet, nun bundesweit vereinheitlichen und zu einem „Gesundheits-Navi“ für Österreich ausbauen (mehr dazu am Ende des Textes).