Hommage an Europa und den Europäer Mock

Damit weitet sich gleich zu Beginn der Blick über das damalige EG-Europa. Und tatsächlich hat Alois Mock von Anfang an das Unabhängigkeitsstreben der jugoslawischen Teilrepubliken Slowenien und Kroatien unterstützt. Wie er überhaupt einer der wenigen Politiker in Europa war, welche die Tragweite der Ereignisse auf dem Balkan von Anfang an erfassten.

Vytiska versteht sein Buch aber nicht bloß retrospektiv, es geht ihm darum, „der Zukunft zu zeigen, was sie der Vergangenheit verdankt“, wie es der Autor ausdrückt. Dazu zählt hier natürlich in besonderer Weise der Beitritt Österreichs zur Europäischen Union, gewiss der Höhepunkt des politischen Wirkens von Mock.

Nicht von ungefähr erwähnt Vytiska zum Schluss die Gründung des „Europaforum Wachau“ durch Mock und den damaligen Landeshauptmann Erwin Pröll: Mit der Wahl des Benediktinerstiftes Göttweig als Veranstaltungsort wurde ganz bewusst auf die christliche Prägung Europas verwiesen.