Hofers Heimspiel bei den Bossen: „Es ist herrlich“

Einig waren sich Hofer und Mitdiskutanten auch in ihrer Kritik an Überregulierungen in der EU und der Bürokratielast in Österreich. Hier verwies Hofer auf eine neue Arbeitsgruppe von Justizminister Josef Moser mit den Landeshauptleuten. Hofer: „Der Bürokratie-Abbau ist noch wichtiger als die Steuersenkung.“

Was fehlt? Infineon-Chefin Herlitschka vermisst vor allem die klare strategische Ausrichtung Europas, was künftige Schlüsseltechnologien anbelangt: Unter den 20 größten Mikroelektronikunternehmen der Welt, kämen nur noch zwei Betriebe aus Europa. „Wenn wir die auch noch verlieren, findet die Digitalisierung ohne uns statt. Dann verlieren wir Autonomie und Souveränität. Von der Sicherheit rede ich noch gar nicht.“