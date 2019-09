Hofer besteht nicht auf Kickl als Innenminister

Eine Neuauflage einer türkis-blauen Koalition hängt für FPÖ-Chef Norbert Hofer nicht daran, ob Herbert Kickl Innenminister wird. Auf die Frage, ob er an einem blauen Innenminister hänge, sagt Hofer zum "profil": "Entweder gelingt es, ein vernünftiges Regierungsprogramm und Personalpaket auf die Beine zu stellen oder eben nicht. Die Koalition hängt nicht daran, ob jemand Minister sein will."

In dem Interview, das vor dem umstrittenen Auftritt der FPÖ-Politikerin Ursula Stenzel beim Aufmarsch der rechtsextremen Identitären geführt wurde, sagt er außerdem: "Beim historischen Konnex müssen wir viel, viel sensibler sein als andere Parteien." Und an einer anderen Stelle: "Was extrem ist, soll keinen Platz haben. Bei den Identitären ist es nachvollziehbar, dass die ein Wahnsinn sind."

SPÖ-Vorschläge

Die SPÖ spricht sich für eine Reform des Abfertigungssystems aus. Ziel sei, dass am Ende des Berufslebens ein Jahresgehalt übrig bleibe, berichtete " Österreich" am Sonntag. Dazu sollen die Verwaltungskosten gesenkt werden und der Beitragssatz der Arbeitgeber könnte angehoben werden. Auch ein Lehrlingspaket legt die SPÖ vor. Dieses sieht unter anderem vor, dass die Kosten für die Lehrabschlussprüfung nicht mehr vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sondern vom Staat übernommen werden. Auch die Meisterprüfung soll gratis sein. Zudem soll jeder Lehrling im Rahmen der Berufsschule den Führerschein kostenlos machen können, berichtete die "Kleine Zeitung" am Sonntag.

Warnung vor "schwarz-grüner Wende"

Die FPÖ warnt vor einer "schwarz-grünen Wende". Der freiheitliche Generalsekretär Christian Hafenecker glaubt, dass eine Koalition aus ÖVP und Grünen im Moment die wahrscheinlichste sei, da "ein angeschlagener und krisenmüder ÖVP-Chef auf einen auf der Klimahysterie surfenden willigen Koalitionspartner treffe". "Eine Regierungsbeteiligung der Grünen könnte katastrophale Folgen für Österreich haben", befürchtet Hafenecker.