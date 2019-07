Hofburg-Wahl: Republik verklagt Villacher Bürgermeister

Drei Jahre ist die verpatzte Hofburg-Wahl her - jetzt holt die Vergangenheit die damals Verantwortlichen wieder ein:

Die Republik will sich an jenen, die an den Fehlern bei der Briefwahl-Auszählung schuld waren, regressieren - und der erste, den es trifft, ist jetzt der Villacher Bürgermeister Günther Albel ( SPÖ).

36.000 Euro beträgt die Schadenersatzforderung der Republik - dazu kommen noch rund 3.000 Euro an Extra-Kosten.

Albel war im Juli 2018 wegen falscher Beurkundung im Amt am Landesgericht Klagenfurt schuldig gesprochen und zu einer Geldbuße von 14.000 Euro verurteilt worden. Dieser Schuldspruch ist der Ausgangspunkt für die Regress-Forderung. Möglich, dass es jetzt noch weitere Wahlbeisitzer bzw. Wahlleiter trifft, die verurteilt wurden.

Anwalt: "Völlig unverständlich"

Anwalt Meinhard Novak will Einspruch erheben. Sein Mandant werde die 36.000 Euro also vorerst nicht bezahlen, er zweifelte den Schuldspruch von vornherein an.

"Andere Beteiligte in anderen Bezirkswahlbehörden wurden freigesprochen bzw. die Verfahren wurden eingestellt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft waren völlig unkoordiniert und die Ergebnisse sind nicht nachvollziehbar", sagt Novak.