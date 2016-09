"Wann beginnt die Auszählung der Briefwahlstimmen? A: Am Montag ab 9 Uhr; B: Am Sonntag ab 17 Uhr; C: Egal." So ähnlich könnte der Multiple-Choice-Test aussehen, den die Bundeswahlbehörde diese Woche im Internet freischalten will.

Die korrekte Antwort lautet übrigens A. B und C könnten erneut zu einer Anfechtung der Hofburg-Stichwahl führen – "und das wollen wir ja nicht", betont Bundeswahlleiter Robert Stein. Das Innenministerium hat deshalb ein dazugehöriges eLearning-Modul entwickelt, in dem der Gesetzestext in verständlicher Sprache aufbereitet wurde.

Den "Wahl-Führerschein" kann jeder machen, der sich mit seiner eMail-Adresse registriert. Die Online-Schulung inklusive Test dauert ca. zwei Stunden.

Es gibt sie in zwei Varianten: Einmal für für die Mitglieder der Sprengelwahlbehörden, die am Wahlsonntag die Urnenstimmen auszählen; und einmal für jene der Bezirkswahlbehörden, die ab dem darauffolgenden Montag für die Briefwahl zuständig sind. Die Testergebnisse werden laut Stein nicht gespeichert, wohl aber, wer den Test gemacht hat. Verpflichten kann man niemanden, dafür bräuchte es eine Gesetzesänderung.

Stolperfallen bei Wahl

Am Dienstag müssen Vertreter aller 112 Bezirkswahlbehörden und der neun Landeswahlbehörden zu einer Sitzung im Innenministerium erscheinen. Bei diesem Treffen soll das eLearning-Modul vorgestellt und das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes zur Wahlaufhebung im Detail besprochen werden. "Wir werden besonders hervorheben, auf welche Stolperfallen man aufpassen muss", erklärt Stein. Etwa, dass die Stimmzettel nicht vom Wähler selbst, sondern nur vom Wahlleiter in die Urne geworfen werden dürfen – so will es das Gesetz.

Derlei absurd anmutende Bestimmungen sollen noch im Herbst korrigiert werden, kündigte Innenminister Wolfgang Sobotka an. Er ist beispielsweise selber äußerst unzufrieden damit, dass er keine Ergebnisse der Bundespräsidenten-Stichwahl vor Wahlschluss weitergeben darf. Das sei nicht mehr zeitgemäß: "Dann darf ich vorher auch keine Umfragen veröffentlichen", sagt Sobotka im profil. Auch die Regeln für die Briefwahl-Auszählungen (siehe Geschichte unten) seien zu kompliziert. "Wenn es nach mir geht, werden wir das ändern", so der Minister.

Zum Fall der schadhaften Wahlkarte hat sich Sobotka bisher noch nicht geäußert.