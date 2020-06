Höhere Mehrwertsteuer für Finanzierung der Pflege

Sind die Eltern in einem Pflegeheim untergebracht und können die Kosten nicht selbst tragen, müssen in der Steiermark die Kinder mitzahlen. Ab 1. Juli ist es damit aber vorbei. Der Pflege-Regress, den es nur noch in der Steiermark gibt, wird abgeschafft. Vorübergehend sei die Finanzierung gesichert, versicherten gestern Landeshauptmann Franz Voves ( SPÖ) und Gesundheitslandesrat Christopher Drexler ( ÖVP). Langfristig aber müsse eine bundesweite Lösung her, urgierten beide.