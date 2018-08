Höflichkeit oder Polit-Debakel? Kneissls Knicks vor Putin

Für Empörung sorgte, was dann folgte: Kneissl beendete den Tanz mit einem tiefen Knicks vor dem russischen Präsidenten. Putin seinerseits reagierte mit einer angedeuteten Verbeugung. "Die österreichische Außenministerin kniet vor Putin" lautete daraufhin der Vorwurf vieler Social Media User.

Geste der Unterwerfung

Historisch betrachtet ist die Aufregung nicht ganz unbegründet. In der antiken Praxis war der Knicks ein Zeichen der Hochachtung und Unterwerfung gegenüber dem Höherrangigen. Eine solche Geste der Verehrung wäre an Stelle von Kneissl gegenüber Putin unangebracht, kritisierten die Nutzer.

Vizekanzler Heinz-Christian Strache nahm Kneissl, die auf FPÖ-Ticket in der Regierung sitzt, daraufhin in Schutz. "Manche Journalisten sollten einmal den Knigge lesen. Dass die 68er-Generation mit den Themen 'Erziehung und gutes Benehmen' oftmals auf Kriegsfuß stand, ist augenscheinlich. Außenministerin Karin Kneissl hat jedenfalls die Ellmayer-Schule (höflicher Knicks von ihr nach dem Tanz, der russische Präsident hat sich im Gegenzug verbeugt) besucht und weiß, was sich gehört", schrieb er.