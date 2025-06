Schwitzen ist dieser Tage angesagt: Bereits zu Wochenbeginn ist mit Temperaturen über 30 Grad zu rechnen. Damit drängt sich einmal mehr die Frage auf: Bekommen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Österreich Hitzefrei? Während Arbeitnehmer in anderen Ländern teilweise Anspruch auf verlängerte Pausen oder gar Hitzefrei haben, gibt es in Österreich keine allgemeine Hitzeregelung - weder für Schulen noch für die Arbeitswelt.

Bauarbeiter haben Ausnahmeregelungen

Eine Branche erhält jedoch eine Sonderbehandlung: Bei Temperaturen ab 32,5 Grad Celsius kann der Arbeitgeber Hitzefrei gewähren. Als Entschädigung erhalten die Arbeiter in diesem Fall 60 Prozent ihres Stundenlohns (auch bekannt als "Sechziger", Anm.). Wendet ein Betrieb die Hitzefrei-Regelung an, gibt es eine Entgeltfortzahlung von 60 Prozent und eine Refundierung an den Arbeitgeber durch die Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK). Der Arbeitgeber hat also nicht einmal die Kosten zu tragen.