Hitzewelle in Europa: Plusgrade am Mont Blanc

Eine anhaltende Hitzewelle hat weite Teile Europas und auch Italien fest im Griff - verursacht durch ein stabiles Hochdruckgebiet. Laut Meteorologen könnte die Hitzeperiode zehn Tage andauern. Selbst am Mont Blanc ist die Temperatur über den Gefrierpunkt gestiegen: Am Colle Major auf 4.750 Metern Höhe, wo seit zehn Jahren eine meteorologische Forschungsstation betrieben wird, wurden am Samstag, 12.00 Uhr, plus 1,4 Grad gemessen.

Bereits im August 2024 war an dieser Stelle ein Rekord verzeichnet worden. Damals blieb die Temperatur 33 Stunden lang über dem Gefrierpunkt. Derartige Werte sind auf dieser Höhe äußerst ungewöhnlich und ein deutliches Zeichen für den fortschreitenden Klimawandel, der nun auch extreme Höhenlagen trifft. Hoch "Pluto" schiebt sich nach Norden Auch die kommende Woche soll laut Prognosen von extremer Hitze geprägt sein - ausgelöst durch das afrikanische Hoch "Pluto". Dieses Hochdruckgebiet soll sich zwischen Ende Juni und Anfang Juli weiter nach Norden ausdehnen - über den 60. Breitengrad hinaus - und dabei sogar Schottland, Norwegen und Schweden erreichen, wie italienische Wetterexperten berichten.

Sardinien unter Hitzewarnung Der regionale Zivilschutz hat für Sardinien eine Wetterwarnung herausgegeben. Erwartet werden Temperaturspitzen bis 41 Grad - zunächst im Westen, dann ab Montag auch im Osten der Insel. Eine Abkühlung in den Abend- und Nachtstunden ist nicht in Sicht: Tropennächte mit Tiefstwerten über 20 Grad werden in der gesamten Region erwartet. Besonders Florenz könnte in den kommenden Tagen ein extremes Hitzeereignis erleben: Dort sollen die Temperaturen an fünf aufeinanderfolgenden Tagen die 39- bis 40-Grad-Marke überschreiten - ein beispielloses Ereignis in der meteorologischen Geschichte der Stadt. Auch im übrigen Italien könnte die aufgeheizte Luft die Nächte kaum abkühlen lassen: In Küstenregionen und der Po-Ebene sind nächtliche Temperaturen um die 30 Grad möglich. Bei solchen Werten spricht man von "super-tropischen Nächten", einem seltenen Phänomen in Italien.