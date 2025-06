Keine Abkühlung: "Super-tropische" Nächte in Italien

Italiener leiden unter "super-tropischen Nächten"

In Florenz könnten die Temperaturen an fünf aufeinanderfolgenden Tagen die 39- bis 40-Grad-Marke überschreiten, ein in den meteorologischen Archiven der Stadt beispielloses Ereignis.

Auch im übrigen Italien könnte sich die tagsüber aufgeheizte Luft bis in die Nacht halten, mit Temperaturen um die 30 Grad - insbesondere an den Küsten und in der Ebene des Flusses Po. Bei solchen nächtlichen Werten spricht man von sogenannten "super-tropischen Nächten", einem äußerst seltenen Phänomen in Italien.