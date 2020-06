Hinweise für Grenzöffnung auch zu Italien ab 15. Juni verdichten sich

Die Hinweise, dass Österreich die Grenzöffnung auch zu Italien ab 15. Juni vornimmt - sollte es die Entwicklung bei der Corona-Epidemie im Nachbarland es zulassen - verdichten sich. Die Bundesregierung dürfte das im Falle des Falles offiziell aber erst am morgigen Mittwoch bekanntgeben.

Österreich nehme die Grenzöffnung in Richtung Italien ab Mitte Juni in Aussicht, sollte die epidemiologische Entwicklung dafür sprechen, berichtet die italienische Nachrichtenagentur ANSA am Dienstag unter Berufung auf "informierte", aber nicht näher genannte Quellen.

"Bereit für volle Freizügigkeit mit Italien"

Wie ANSA außerdem unter Berufung auf eine Mitteilung der Südtiroler Volkspartei (SVP) meldete, bekräftigtn zudem Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) gegenüber SVP-Obmann Philipp Achammer, dass Wien "bereit ist, die volle Freizügigkeit mit Italien wiederherzustellen, sobald die epidemiologische Situation dies zulässt, vielleicht bereits Mitte des Monats".

Der Sprecher des Außenministeriums in Wien, Peter Guschelbauer, konnte der APA auf Anfrage die Grenzöffnung zu Italien ab Mitte des Monats zumindest "noch nicht bestätigen". Guschelbauer verwies auf den Runden Tisch zum Thema Reisefreiheit am morgigen Mittwoch in Wien. Dort werde auch das Thema Italien erörtert werden, sagte er. An dem Runden Tische nehmen Außenminister Alexander Schallenberg, Innenminister Karl Nehammer, Europaministerin Karoline Edtstadler (alle ÖVP) sowie Gesundheitsminister Rudolf Anschober ( Grüne) teil. Danach ist eine Pressekonferenz angesetzt, bei der weitere Reiselockerungen - insbesondere mit den Nachbarländern - angekündigt werden sollen.