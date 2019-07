Hinter Zoom steckt ein Ex-Greenpeace-Sprecher

Das Rätselraten war groß: Wer steckt hinter der Rechercheplattform „ Zoom“, die in den vergangenen Tagen mit angeblichen Enthüllungen rund um Ex-Kanzler Kurz Schlagzeilen machte? Der Server des Instituts stand in Panama, den Sitz hatte es in der Schweiz, Kontakt war nur über e-Mail möglich – mehr wusste man vorerst nicht.

Nun dürfte langsam Licht ins Dunkel kommen, denn ein Mitarbeiter des laut eigenen Angaben zehnköpfigen Teams trat am Freitag – nicht ganz freiwillig – an die Öffentlichkeit, nachdem sein Name in Medienberichten erwähnt worden war.

Bitcoin-Unternehmer und Ex-Pressesprecher

Es handelt sich um Florian Schweitzer, einem 37-Jahre alten Österreicher. Einige seiner bisherigen beruflichen Stationen sind bekannt: Er arbeitete unter anderem als Büroleiter des damals fraktionslosen EU-Abgeordneten Martin Ehrenhauser im EU-Parlament, war Pressesprecher von Greenpeace und beschäftigte sich derzeit mit Kryptowährungen.