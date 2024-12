Kickl zieht FPÖ-Jahresbilanz: "Jörg Haider wäre mächtig stolz darauf!"

2024 sei jedenfalls ein "historisches Jahr" für die FPÖ gewesen, so der Parteichef. Neben den Siegen bei den EU- und Nationalratswahl, schafften es die Blauen als Juniorpartner in die Landesregierung in Vorarlberg. Und: In der Steiermark heißt der neue, und nach Jörg Haider zweite blaue, Landeshauptmann Mario Kunasek. Kickls Bilanz: "2024 war das beste Jahr in der Geschichte der FPÖ. Ich bin mir sicher, Jörg Haider wäre mächtig stolz darauf!"

Im Burgenland: "Alleinherrschaft der SPÖ brechen"

In den Ländern seien die freiheitlichen Wahlerfolge respektiert worden, meint Kickl, doch "auf Bundesebene hat sich die Einheitspartei gemeinsam mit dem Bundespräsidenten zusammengetan und langjährige Usancen gebrochen, um selbst an der Macht zu bleiben". Der Wählerwille sei ignoriert worden, der "Austro-Ampel" werde keine "Wende zum Guten" gelingen.