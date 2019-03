Herbert Kickl: Anfangs als Minister "gewisse Überforderung"

Innenminister Herbert Kickl hat in der Ö3-Sendung „Frühstück bei mir“ zur Charme-Offensive ausgeholt, dabei aber auch politische Statements gemacht.

Zu dem Terroranschlag eines Rechtsextremen in Neuseeland mit 50 Toten sagte Kickl: „Für mich heißt dieser Terroranschlag nur, dass wir alle Möglichkeiten nützen müssen, in alle Richtungen wachsam zu sein.“ Er verstehe die Opposition nicht, „wenn man auf der einen Seite sagt, es darf keine zusätzlichen Überwachungsmaßnahmen geben. Etwa wenn ich WhatsApp-Kommunikation bei bestimmten Leuten – und Terrorverdächtige gehören dazu – überwachen will, dann ruft man den staatlichen Notstand aus. Und gleichzeitig, wenn dann so etwas auftritt, sagt man, wir müssen alle überwachen. Da muss man sich entscheiden, was man will.“

Auf die Frage, ob der langjährige Oppositionspolitiker nach seiner Angelobung als Innenminister im Dezember 2017 zunächst überfordert war, antwortete er: „Eine gewisse Überforderung besteht für jeden, der neu in so ein Amt kommt. Man springt auf einen fahrenden Zug auf und versucht sich zu organisieren, Stück für Stück, und dann irgendwann auch in eine Phase zu kommen, wo man dieses Fahrzeug auch zu lenken beginnt. Aber am Anfang glaube ich schon, dass dieser Begriff Überforderung zutrifft.“

"Man sieht, wie schnell das Recht folgt"

Seinen Sager vom Jänner im ORF-Report, wonach das Recht der Politik zu folgen habe, bereut er nach eigener Aussage allerdings nicht. Kickl antwortete damals auf eine Frage des ORF zur Europäischen Menschenrechtskonvention. „Ich bin ja auch bestätigt worden. Die Frage, ob das Recht der Politik folgt, haben wir in ganz anderen Diskussionen erleben können. Wenn eine Kuh einen Touristen in Tirol zu Tode trampelt und ein Urteil ausgesprochen wird, das die Almwirtschaft in Bedrängnis bringt und der Tourismus zu leiden beginnt, und eine Gesetzesänderung auf dem Fuß folgt, dann sieht man wie schnell das Recht der Politik folgt.“

Hintergrund: Nach einem Gerichtsurteil, das einen Tiroler Landwirt zu einer hohen Schadenersatzzahlung verdonnert hatte, ersann die Bundesregierung einen "Aktionsplan für sicherere Almen". Dieser fordert von Almbesuchern mehr Eigenverantwortung ein. Künftig soll für diese ein Verhaltenskodex gelten.