Herbe Kritik der ÖVP-Senioren an Mückstein

Als wäre das akute Pandemie-Management nicht fordernd genug, bekommt Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) nun auch in einer anderen Sache zunehmend Druck: bei der Pflegereform.

In einem dem KURIER vorliegenden Brief drängen die Präsidentin des ÖVP-Seniorenbundes, Ingrid Korosec, sowie alle neun ÖVP-Landesseniorenpräsidenten Mückstein dazu, beim Pflege-Thema endlich in die Gänge zu kommen. Es gäbe „Maßnahmen, die keine lange Debatte mehr erfordern“, heißt es in dem Schreiben. „Ehestmöglich“ sei ein „konkretes Konzept“ für die Entlastung der Pflegekräfte vorzulegen.