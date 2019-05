FPÖ-Wahlkampffinale: „Her-bert!“ ist das neue „Ha-Ce!“

Wenn die Besucherdichte bei der Abschlusskundgebung ein Indikator für die Wahl ist, dann droht der FPÖ am Sonntag ein blaues Wunder. Standen in früheren Jahren beim Wahlkampffinale am Viktor-Adler-Markt die freiheitlichen Anhänger dicht gedrängt, war an diesem Freitag der Platz in Wien-Favoriten gerade einmal zu einem Drittel gefüllt.

Die Blauen, die trotz der Ibiza-Affäre gekommen sind, folgten der Losung, die Herbert Kickl ausgegeben hat: „Jetzt erst recht!“ Der abgesetzte Innenminister ist der neue Star im freiheitlichen Lager. Wo bis vor Kurzem „Ha-Ce! Ha-Ce!“ skandiert wurde, heißt es jetzt „Her-bert! Her-bert!“