Heikle interne Debatte zu "Designerbaby"

Raus aus Komfortzone". Eigentlich wollte er ja über die ÖVP reden; über den internen Reformprozess und was er in den vergangenen Monaten gebracht hat. Doch als Vizekanzler Reinhold Mitterlehner am Freitag über den internen "Evolution"-Prozess zwischenbilanzierte, kam er nicht umhin, den SPÖ-Parteitag zu streifen – mit sanfter Häme, wohlgemerkt.

Werner Faymann rief Mitterlehner zu, er möge das Wahlergebnis doch bitte nicht zu wichtig nehmen – bedeutsamer sei, wie die Partei im Hintergrund agiere.

Apropos: Geht’s nach dem ÖVP-Chef, sind die Genossen doch zu träge. "Auch die Kollegen im Partnerbereich müssen raus aus der Komfortzone", sagte Mitterlehner. Die Haltung der SPÖ beim Pensionsthema magerlt ihn sichtlich, und das auch deshalb, weil in den Reihen der Roten das "stupide" Vorurteil kursiere, die ÖVP vertrete nur "halbe Automaten".

Die Frage, ob er – frei nach Willi Molterer – in Bälde "Mir reicht’s" ausrufe, quittierte Mitterlehner mit einem matten Lächeln: "Mir reicht es nicht." Noch sei zu viel zu tun, Neuwahlen kein Thema.