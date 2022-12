Heeresgeschichtliches Museum: Dreiervorschlag wurde erweitert

Die lange Suche nach einem neuen Direktor des Heeresgeschichtlichen Museums (HGM) in Wien ist um eine Facette reicher: Nach Ausschreibung im Juni wurde Ende November ein Dreiervorschlag f├╝r die Auswahl durch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (├ľVP) bekannt. Nun wurde dieser erweitert und drei weitere von der Begutachtungskommission in die Wahl genommene Kandidaten zu Gespr├Ąchen mit der Personalberatung Stummer & Partner geladen, berichtet Die Presse am Samstag.