Heandhunter Unger: „Mutige Schritte mit jungen Leuten“

Man werde sehen, wie das „Experiment langfristig ausgeht, aber „ich kann mir schon vorstellen, dass ein mutiger Schritt nach vorne auch ein Signal ist.“

Das heiße nicht, dass Doris Bures die schlechtere Kandidatin gewesen wäre, betont Unger. Aber gerade eine Organisation wie die SPÖ in ihrer jetzigen Phase müsse sich überlegen, „wo schlage ich meine Zukunftspflöcke ein, wie will ich mich künftig positionieren und das sollte möglichst dynamisch“ sein.

Generell habe der „Faktor Frau“ in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen und insbesondere in amerikanischen Unternehmen gäbe es meist die klare Ansage, der nächste Chef müsse eine Frau sein.

Unabhängig davon, dass es auch für die SPÖ ein gutes Signal sei, künftig eine Frau an ihrer Spitze zu haben, belege ja auch die internationale Politik, dass es sehr starke Frauen in der Politik gibt, die ihre Parteien und Regierung erfolgreich führen, erinnert der Headhunter. Schließlich sehe man an Angela Merkel: „Der mächtigste Politiker Europas ist eine Frau.“