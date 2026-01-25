Hate Crimes: Herkunft und Weltanschauung häufigste Vorurteilsmotive

Seit 12. Mai muss die Justiz vorurteilsmotivierte Straftaten genau kategorisieren. Im IT-System muss aufgrund eines Erlasses von Ministerin Anna Sporrer (SPÖ) also das jeweilige Motiv eines Hate Crimes erfasst werden. Am häufigsten sind dabei die Motive nationale/ethnische Herkunft (115 Verurteilungen, 307 Anklagen) und die Ablehnung von westlichen Demokratien (44/151), zeigt eine APA-Anfrage. Besonders häufig richteten sich Hate Crimes 2025 auch gegen Jüdinnen und Juden. Nämlich gab es im Vorjahr 114 Anklagen mit diesem Vorurteilsmotiv, 430 Fälle wurden eingestellt und 17 diversionell erledigt. An den Gerichten endeten 71 Verfahren wegen Straftaten gegen Juden mit Verurteilungen, elf mit Freisprüchen. Ob diese hohe Zahl eine Folge des wiederaufgeflammten Nahost-Konflikts nach dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 ist, lässt sich anhand der Zahlen nicht sagen, da man schlicht keine Zahlen zum Vergleich von davor hat, hieß es aus dem Justizressort auf APA-Nachfrage. 42 Fälle von Straftaten gegen Muslime und zwei gegen Christen führten zu Anklagen. Vor Gericht führten diese zu elf bzw. einem Schuldspruch.

Rund ein Prozent aller Fälle Hate Crimes Für das Vorliegen eines Hassverbrechens müssen einerseits eine Straftat wie etwa Körperverletzung, gefährliche Drohungen, Sachbeschädigung oder Verhetzung sowie andererseits das Motiv eines abwertenden Vorurteils gegenüber bestimmten Gruppen zusammenkommen. "Hassverbrechen sind nach wie vor traurige Realität in Österreich", betonte Sporrer im Mai. Insgesamt sind - seitdem sie registriert werden - 5.297 Fälle von mutmaßlicher Hasskriminalität bei den Staatsanwaltschaften angefallen, etwas mehr als ein Prozent des gesamten Anfalls (501.008 Fälle im abgefragten Zeitraum). Am häufigsten auch hier die "Weltanschauung/westliche Demokratie" (1.448). Darunter fallen verfassungsfeindliche Handlungen, welche sich gegen die liberale Demokratie richten, durch welche "Andersdenkende" als geschützte Opfergruppe angegriffen werden, oder die westliche Werte und die österreichische Rechtsordnung angreifen. Danach folgen die Herkunft (1.411) sowie "Religion-Judentum" (607). Auch die Hautfarbe stellt sich als Motiv für Diskriminierung dar. So gab es 49 Anklagen und zwölf Diversionen in diesen Fällen, diese führten bisher zu 18 Verurteilungen und fünf Freisprüchen. Vier Anklagen gab es zudem gegen Täter, die sich gegen Wohnungslose richteten. In neun Fällen wurde wegen Straftaten gegen Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung, in fünf wegen Taten gegen Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung Anklage erhoben. Das Vorurteilsmotiv Alter führte zu zehn Anklagen und vier Verurteilungen.