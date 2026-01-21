Oberlandesgericht bestätigte lebenslange Haft für Femizid in OÖ

Eineinhalb Jahre vor dem Femizid hatte es laut seinerzeitiger Anklage in der Beziehung des Paares Probleme "aufgrund des Jähzorns des Angeklagten" gegeben. In der Tatnacht Ende März, als das Paar von einer Feier heimkam, entbrannte wieder einmal ein Streit über die bevorstehende Trennung. Der Mann fügte darauf der 44-Jährigen mit einem Messer mit 19 Zentimeter Klingenlänge mehr als 30 Stich- und Schnittverletzungen zu. Todesursache war inneres und äußeres Verbluten.

Video von der Tat

Nach der Tat habe er laut eigenen Angaben versucht, sich das Leben zu nehmen und verletzte sich mit dem Messer, später schlief er ein. Die Stieftochter, die außer Haus übernachtet hatte, entdeckte in der Früh die tote Mutter und weckte den Stiefvater. Ein Teil der Tat und der Zeit danach wurde von einer Kamera festgehalten, die im Wohnzimmer versteckt und mit einem Bewegungsmelder ausgestattet war.