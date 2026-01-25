Polizeireform: Großbritannien möchte nun auch ein FBI haben

Großbritannien will seine Polizeistruktur grundlegend reformieren und eine neue nationale Polizeibehörde nach dem Vorbild des US-amerikanischen FBI schaffen. Der "National Police Service" solle sich um Terrorismus, Betrug, organisierte Kriminalität und andere komplexe Straftaten kümmern, teilte die Regierung am Samstag mit. Die Pläne gelten als die größte Polizeireform seit fast 200 Jahren und sollen am Montag vorgestellt werden.

"Das derzeitige Polizeimodell wurde für ein anderes Jahrhundert geschaffen", erklärte Innenministerin Shabana Mahmood. "Wir werden einen neuen Nationalen Polizeidienst schaffen - ein britisches FBI -, der mit Spitzenkräften und modernster Technologie gefährliche Kriminelle aufspüren und fassen wird."