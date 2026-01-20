Trump räumt "Fehler" von ICE ein und bedauert Renee Goods Tod

US-Präsident Donald Trump hat mögliche "Fehler" der Einwanderungspolizei ICE eingeräumt. Der Tod der unbewaffneten Autofahrerin Renee Nicole Good in Minneapolis vor rund zwei Wochen sei "eine Tragödie", sagte Trump am Dienstag vor Journalisten in Washington, ohne Good namentlich zu nennen. Seine Regierung hatte Good als "inländische Terroristin" dargestellt.

Er habe sich schrecklich gefühlt, als er von ihrem Tod erfahren habe, sagte der Präsident bei dem Medientermin weiter - zumal ihr Vater "ein enormer Trump-Fan" gewesen sei. "Ich hoffe, er sieht das immer noch so", fügte er hinzu.